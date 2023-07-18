Дума повысила на пять лет предельный возраст пребывания в запасе части военнообязанных

Кроме того, также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.

Документ был внесен в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре прошлого года. В законе "О воинской обязанности и военной службе" устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

В соответствии с этим также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. По действующим нормам предельный возраст пребывания в резерве соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Теперь же для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев он составляет 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров - 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания - 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, переводились в отставку поэтапно. Так, граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, - до 52 лет. Граждане, достигшие 50 лет в 2026 году, будут пребывать в запасе до 53 лет, а в 2027 году - до 54 лет. С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе (соответственно, в мобилизационном людском резерве) до 55 лет. При этом граждане в возрасте от 50 до 54 лет, переведенные военкомами в отставку до 1 января 2024 года, не подлежат зачислению в запас. Однако они могут по своему желанию подать заявления в военный комиссариат о продолжении пребывания в запасе до достижения нового предельного возраста пребывания в нем. В этом случае военком сможет зачислить их в запас.

Документ также устанавливает, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.

Контракты о пребывании в резерве

Новые нормы также наделяют иностранных граждан правом на подписание контракта о пребывании в резерве при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну. Соответствующие изменения вносятся в статью закона "О воинской обязанности и военной службе", которая касается особенностей заключения контракта о пребывании в резерве.

Кроме того, устанавливается, что первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане РФ, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства, пребывающие в запасе и проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки. Согласно документу, если такие граждане имеют воинские звания старших офицеров, то они смогут заключить такой контракт в возрасте до 62 лет (сегодня для разных старших офицеров возраст составляет до 52 и до 57 лет). Младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве в возрасте до 57 лет (сегодня до 47 лет), а граждане, имеющие иные воинские звания, - до 52 лет (сегодня до 42 лет). Кроме того, документ также позволяет заключать первый контракт о пребывании в резерве гражданам, обладающим воинскими званиями высших офицеров в возрасте до 67 лет. Действующие сегодня нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом.

Документ также дополняет закон новой статьей, устанавливающей случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Такая приостановка возможна на период службы в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.