Мишустин заявил о планах увеличить объемы поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения

В России к таким боевым самолетам относится Су-57

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ планируется нарастить, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России к таким боевым самолетам относится Су-57. "Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения", - сообщил глава кабмина на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Он отметил, что одно из главных направлений работы совета - контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа. Премьер подчеркнул, что неукоснительному соблюдению сроков уделяется пристальное внимание. "В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины", - указал он.

Кроме того, продолжил Мишустин, Уралвагонзавод уже отгрузил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. "За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач специальной военной операции", - резюмировал он.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.