18 июля, 12:15

МО РФ заявило, что работа военных биологов США направлена на создание управляемых эпидемий

© Минобороны России

Их деятельность не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, отметил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

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Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении - прим. ТАСС) и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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