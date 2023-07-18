МО РФ заявило, что работа военных биологов США направлена на создание управляемых эпидемий

Их деятельность не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, отметил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении - прим. ТАСС) и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - сказал он.