МО РФ отметило интерес Минобороны США к изучению переносящих инфекции комаров

По данным российского ведомства, США могут задействовать для массового получения переносчиков инфекций производственные мощности "двойного назначения"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Интерес Минобороны США на фоне заявлений кандидата в президенты страны Роберта Кеннеди - младшего о биологическом оружии к изучению переносящих инфекции комаров и клещей неслучаен. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой военно-биологической деятельности правительства США. Кроме того, в своем заявлении кандидат на пост американского президента уточнял, что в США после Второй мировой войны для "передачи опыта" военно-биологических исследований были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии.

"Напомню, что особое внимание японские разработчики уделяли вопросам применения биологических рецептур, а также механизмам передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков. В этой связи неслучайным является интерес научно-исследовательских организаций Минобороны США к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции - лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге", - сказал Кириллов.

По его словам, США могут задействовать для массового получения переносчиков инфекций производственные мощности "двойного назначения". "Мы уже отмечали, что подобные исследования осуществляются в профильных организациях, как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек" (британская компания, разрабатывает генетически модифицированных насекомых - прим. ТАСС), финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс", - добавил начальник войск РХБЗ.