МО РФ заявило, что Guardian и The Times услышали заявления о лабораториях США на Украине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Информация об американских биолабораториях на Украине достигла иностранных средств массовой информации, несмотря на цензуру со стороны стран Запада. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Публикуемая нами информация, несмотря на жесткую западную цензуру, была услышана иностранными средствами массовой информации", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Так, по словам Кириллова, материалы по этой теме опубликовали такие издания, как The Times, The Guardian, New York Post и телеканал Sky News.

Начальник войск РХБЗ отметил, что одновременно с этим Госдепартамент США запустил "активную информационно-пропагандистскую кампанию" по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений касательно американской военно-биологической деятельности.

Важная роль в этой кампании, заявил Кириллов, отводится Международному научно-техническому центру (МНТЦ) под контролем США. "Данная организация финансирует проведение в сети Интернет мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине и формированию позитивного восприятия проектов Вашингтона на постсоветском пространстве", - сказал он.

Так, по данным Минобороны, МНТЦ заключил контракт с консалтинговой компанией Wooden Horse Strategies, в соответствии с которым предусмотрено размещение "соответствующих материалов" не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся онлайн пророссийских публикаций и оперативное реагирование на них.