МО РФ заявило, что биолаборатория США исследует инфекции в Джибути, Гане и Египте

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, США также планировали создать инфраструктуру для проведения клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок во всех филиалах своих биолабораторий NAMRU

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники американской биолаборатории NAMRU-3, которая базируется на авиабазе в Италии, проводят исследования особо опасных инфекций на территории Египта, Ганы и Джибути. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"NAMRU-3 с 2019 года базируется на авиабазе Сигонелла в Италии. При этом сотрудники лаборатории, в числе которых энтомологи, микробиологи и врачи-инфекционисты, проводят исследования в природных очагах особо опасных инфекций - лихорадки Эбола, денге, малярии - на территории Египта, Ганы и Джибути", - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, США также планировали создать инфраструктуру для проведения клинических испытаний препаратов против вирусных лихорадок во всех филиалах своих биолабораторий NAMRU.

"В рамках проекта предусматривалось создание мобильной исследовательской инфраструктуры и подготовка медперсонала. Были разработаны стандартизованные протоколы клинических испытаний на людях и заявки на регистрацию медицинских препаратов. Алгоритмы действий предполагалось отработать в зоне ответственности Африканского командования [Вооруженных сил] США, а затем распространить их на все зарубежные филиалы NAMRU", - сказал он.

Генерал-лейтенант привел в пример документ Минобороны США с пометкой "для служебного пользования", полученный в ходе оперативных мероприятий на освобожденных украинских территориях, который датирован 2015 годом и касается системы клинических испытаний медицинских средств противодействия вирусным лихорадкам. "Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских вооруженных сил по всему миру", - заключил Кириллов.