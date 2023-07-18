18 июля, 12:18

МО РФ заявило, что деятельность биолаборатории США расширят на территорию Аргентины

© Минобороны России

По данным ведомства, подготовкой кадров для деятельности на новом объекте занимается американская некоммерческая организация Health Security Partners

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Деятельность южноамериканского филиала Биологической лаборатории Военно-морских сил США (NAMRU-6) планируется расширить на территорию Аргентины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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"Только азиатским филиалом NAMRU-2 в Пномпене ежегодно анализируется более пяти тысяч проб патогенов, аналогичное количество биоматериалов отбирается в Южной Америке. Сотрудники расположенного там филиала (NAMRU-6) начиная с апреля 2023 года работают "под прикрытием" гражданской структуры - латиноамериканского отделения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Деятельность NAMRU-6 предполагается расширить на территорию Аргентины, где запланирована модернизация одной из лабораторий до максимального уровня биологической изоляции BSL-4", - сказал Кириллов.

По его словам, подготовкой кадров для деятельности на новом объекте занимается американская некоммерческая организация Health Security Partners. "Из семи военно-биологических лабораторий ВМФ три находятся за пределами Соединенных Штатов: в Италии, Камбодже и Перу. Организация работы NAMRU также базируется на создании взаимосвязанной системы филиалов и представительств, расположенных в районах с неблагополучной эпидобстановкой", - добавил начальник войск РХБЗ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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