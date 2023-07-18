МО РФ заявило, что рост заболеваемости инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги

По данным ведомства, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рост заболеваемости нехарактерными инфекциями отмечен в странах Евросоюза, что может говорить об искусственных очагах из-за деятельности военных биологов США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.

"Указанная исследовательская деятельность сопровождается ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареалов переносчиков. Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы. <...> Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями", - отметил Кириллов.

Он добавил, что по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила - более тысячи случаев, из них 92 смертельных, отметил Кириллов со ссылкой на центр. "Связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции", - напомнил Кириллов.