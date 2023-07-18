МО РФ заявило, что США хотели испытать незарегистрированные препараты на населении Африки

По данным ведомства, свидетельствующие об этом документы обнаружили на Украине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пентагон через подчиненные биолаборатории планировал испытывать незарегистрированные препараты на местном населении стран Африканского континента, свидетельствуют обнаруженные на Украине документы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, Пентагон планировал использовать ВС США для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на местном населении и для последующего его одобрения надзорными органами "в интересах так называемой биг фармы". Для этого предлагалось задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посреднические организации, такие как Metabiota.

"Обратите внимание на коммерческое предложение компании Metabiota с пометкой "конфиденциально", которое было обнаружено среди документов в одной из украинских биолабораторий. Предложение адресовано Институту инфекционных болезней Сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что к изучению патогенов в странах Африканского континента привлечены Управление Минобороны США по снижению угрозы, министерство внутренней безопасности, а также, для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" - Агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кроме того, добавил Кириллов, подтверждена вовлеченность Metabiota в изучение вируса птичьего гриппа H7N9 и ведущая роль этой компании в реализации проекта "Предикт", в рамках которого изучались новые виды коронавирусов и отлавливались их переносчики - летучие мыши. "Мы неоднократно отмечали связь компании с сыном действующего президента США Хантером Байденом и государственными организациями. При этом сами представители Metabiota признают, что по сути занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за рубежом", - добавил он.

Начальник войск РХБЗ также указал на активное участие в этой деятельности сотрудников Украинского научно-технического центра и других подрядных организаций Пентагона.