18 июля, 12:21,
обновлено 18 июля, 12:52

Войска РФ получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М от УВЗ

В Минпромторге сообщили, что предприятия оборонно-промышленного комплекса своевременно обеспечивают потребности вооруженных сил в современной и надежной технике

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские войска получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-72Б3М от концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом во вторник сообщили в Минпромторге.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса своевременно обеспечивают потребности наших вооруженных сил в современной и надежной технике. Эту работу контролирует координационный совет при правительстве Российской Федерации. Предприятия набрали хороший темп, в частности, "Уралвагонзавод" нарастил темпы производства за последний год более, чем в три раза, и сейчас поставил очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-72Б3М в российские войска. При этом такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО", - говорится в сообщении.

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов отметил, что концерн качественно и в срок выполняет задачи, которые ставит перед ним государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой. "Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника "Уралвагонзавода" от военных, участвующих в специальной военной операции", - подчеркнул он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация