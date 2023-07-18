Российские военные отразили "нападение" ДРГ во время учений на Новосибирских островах

По данным пресс-службы Северного флота, выдвижение в этот район осуществлялось на транспорте повышенной проходимости

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские военные из состава дислоцированной на Новосибирских островах тактической группы Северного флота отразили в ходе учений "нападение" диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"По легенде учений, на один из островов архипелага Новосибирские острова, используя малые быстроходные плавательные средства, высадилась диверсионная группа условного противника. Военнослужащие тактической группы Северного флота были подняты по тревоге. Прибыв в зону условной высадки, военнослужащие тактической группы выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу противника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выдвижение в этот район осуществлялось на транспорте повышенной проходимости.