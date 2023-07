МО РФ: академик НАН и экс-замминистра науки связаны с исследованиями патогенов на Украине

По данным ведомства, информация об американских биолабораториях на Украине достигла иностранных средств массовой информации, несмотря на цензуру со стороны стран Запада

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало список лиц, связанных с работой Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в рамках военно-биологической деятельности США на Украине. В их числе оказались член Национальной академии наук (НАН) Украины и экс-замминистра образования и науки страны.

По данным материалов к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в списке значатся шесть человек, среди них: основатель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд, гендиректор этой же компании и директор фонда "Украина 3000" Марина Антонова, директор по государственным отношениям компании Тарас Бык, академик НАН Борис Гринев, бывший замминистра образования и науки Украины Максим Стриха и старший заместитель исполнительного директора УНТЦ Николай Любив.

Как следует из материалов, Меффорд, Антонова и Бык участвуют в разработке и руководят информационной стратегией, направленной на сокрытие информации о финансировании биологических исследований опасных патогенов. Гринев и Стриха курировали военно-биологическую программу США на территории Украины. А Любив курировал работу по сокрытию информации о руководящий роли американских исследователей в деятельности биологических лабораторий Украины, а также испытании ими лекарственных препаратов на украинском населении и военнослужащих ВСУ.

Кириллов на брифинге сообщил, что информация об американских биолабораториях на Украине достигла иностранных средств массовой информации, несмотря на цензуру со стороны стран Запада. Так, по его словам, материалы по этой теме опубликовали такие издания, как The Times, The Guardian, New York Post и телеканал Sky News. Начальник войск РХБЗ отметил, что одновременно с этим Госдепартамент США запустил "активную информационно-пропагандистскую кампанию" по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений касательно американской военно-биологической деятельности.

Важная роль в этой кампании, заявил Кириллов, отводится Международному научно-техническому центру (МНТЦ) под контролем США. По данным Минобороны, МНТЦ заключил контракт с консалтинговой компанией Wooden Horse Strategies, в соответствии с которым предусмотрено размещение "соответствующих материалов" не реже восьми раз в месяц, а также мониторинг появляющихся онлайн пророссийских публикаций и оперативное реагирование на них.