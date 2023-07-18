Балтфлот провел учения по отражению нападения "противника" на позиции ракетных комплексов

К полевому выходу ракетчиков привлекли более 100 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" ракетного соединения армейского корпуса, на которых отработали действия по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь в темное время суток, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В ходе учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", дислоцированных в Калининградской области, совершили марши на полигон боевой подготовки и развернули полевой лагерь с оборудованием мест стоянки техники и позиций пусковых ракетных установок", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, группа условных диверсантов совершила попытку нападения на полевой лагерь в ночное время. Дежурная смена лагеря, обнаружила диверсантов и вступила в бой, при поддержке противодиверсионного подразделения "неприятель" был уничтожен. На учениях, отметили в пресс-службе, использовали фактор неожиданности вводных, активно применялись средства имитации стрельбы и взрывов, что создавало обстановку реального современного боя.

Также в полевых условиях ракетчики отработали нормативы по смене огневых позиций ракетных комплексов, их инженерному оборудованию и маскировке.

"К полевому выходу ракетчиков Балтийского флота привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники", - уточнила пресс-служба.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.