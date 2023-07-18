Первые росгвардейцы ЛНР приняли присягу

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, луганские бойцы Росгвардии не оставят противнику шанса "покуситься на жизнь и здоровье" жителей региона

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Первые бойцы Росгвардии Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли присягу в Колонном зале города Луганска. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В Колонном зале Луганска привели к присяге первых росгвардейцев Луганской Народной Республики. Совместно с сенатором Российской Федерации, Героем России Александром Карелиным и руководителем центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", заместителем секретаря генерального совета партии Александром Сидякиным поздравили бойцов с этим знаковым событием, пожелав успехов в службе на блага народа и Отечества", - написал он.

Пасечник отметил, что луганские бойцы Росгвардии "не оставят противнику ни единого шанса покуситься на жизнь и здоровье жителей нашего региона".