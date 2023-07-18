Эксперт: танк усиливают динамической защитой позади башен из-за барражирующих боеприпасов

По словам Сергея Суворова, обычно в ящиках на тыльной стороне танка размещался комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей танка

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские танки дорабатывают при помощи установки с задней стороны башен блоков динамической защиты, поскольку в боевых действиях широкое применение получили имеющие возможность бить в эту часть бронемашин барражирующие боеприпасы. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Ранее "Уралвагонзавод" обнародовал кадры, на которых видны танки Т-72Б3М с установленными на тыльной стороне башни блоками дополнительной защиты. Кроме того, доработанные таким образом машины демонстрировали зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области, соответствующее видео он опубликовал 14 июля.

Суворов пояснил, что обычно в ящиках на тыльной стороне танка размещался комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей танка. "Если раньше считалось, что мы подставляем лобовую проекцию и немного борта танка, то сейчас, когда атаки барражирующих боеприпасов можно ожидать со всех сторон, повесили динамическую защиту с тыльной стороны. Она как раз хорошо против них работает", - объяснил Суворов.

Танк Т-72Б3М оснащается модулями комплексом "Реликт" с элементами динамической защиты (ЭДЗ) 4С23. Комплекс отличает высокая ремонтопригодность, которая достигается модульной конструкцией. Применение нового взрывчатого состава в ЭДЗ 4С23 позволило поднять эффективность и надежность работы комплекса ДЗ против бронебойных подкалиберных оперенных снарядов, в том числе и низкоскоростных, против которых устаревшая защита "Контакт-5" работала нестабильно.

Т-72Б3М - модернизированная версия танка Т-72Б3, получившая новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Броня боевой машины усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт". Кроме того, танк получил новую пушку калибра 125 мм с повышенной живучестью ствола, новую радиостанцию УКВ-диапазона Р-168-25У-2 "Акведук", новые противопожарное оборудование и многоканальный прицел наводчика "Сосна-У".