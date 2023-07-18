Минобороны России сообщило о 14 несогласованных полетах беспилотников коалиции в Сирии

В ведомстве отметили, что что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции совершили над Сирией за сутки 14 несогласованных с российской стороной полетов. Об этом заявил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Тнаф, над которым проходят международные воздушные трассы, зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Тайфун" коалиции.

"Российская сторона в очередной раз подчеркивает, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - добавил Гуринов.