18 июля, 19:11

Минобороны России сообщило о 14 несогласованных полетах беспилотников коалиции в Сирии

В ведомстве отметили, что что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции совершили над Сирией за сутки 14 несогласованных с российской стороной полетов. Об этом заявил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Тнаф, над которым проходят международные воздушные трассы, зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Тайфун" коалиции.

"Российская сторона в очередной раз подчеркивает, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - добавил Гуринов. 

Теги:
СШАСирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация