На Сахалине запустили производство дронов-камикадзе для СВО

Ежемесячно планируют выпускать до 200 дронов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Конструкторское бюро 65 (КБ-65), которое займется разработкой и производством дронов-камикадзе для нужд спецоперации, создано на базе Центра беспилотных технологий на Сахалине. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"На базе Центра беспилотных технологий на Сахалине открылось КБ-65 - конструкторское бюро 65 региона, которое будет заниматься разработкой и производством дронов-камикадзе и других беспилотных летательных аппаратов, в том числе и для нужд СВО. Раньше дроны производились на коленке, в гаражах, то есть, это была волонтерская история. Сейчас выделено помещение, создано полноценное производство со своими станками, 3D-принтерами и другим оборудованием", - отметил собеседник ТАСС.

В центре уточнили, что на базе КБ-65 планируется производить до 200 дронов-камикадзе ежемесячно. "Первая партия уже успешно прошла апробацию на фронте, линейка запущена в производство", - подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали квадрокоптер "Лютик" для разведки и доставки боеприпасов, а также FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Лютик-Камикадзе", оснащенный системой сброса с функцией дистанционной активации.

Сахалинский центр беспилотных технологий создан в конце 2022 года. Организация специализируется на производстве, разработке БПЛА, а также обучении профильных специалистов. Центр работает только с силовыми ведомствами.