Источник сообщил о применении группировкой "Юг" танков "Армата" в боевых действиях

Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются, уточнил другой источник

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Группировка войск "Юг" применяла в бою новейшие российские танки Т-14 "Армата", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой", - рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. "Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются", - добавил он.

Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.

О танке

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. В нем применили уникальные конструкторские решения, аналогов которым в мире нет. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Т-14 оснащен системой активной защиты, которая может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач.

Впервые экспортный вариант Т-14 демонстрировался на стенде "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2022". Экспортная версия танка в виде небольшой модели впервые была презентована за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года. Там же на выставке генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что к Т-14 на платформе "Армата" проявляют интерес "порядка шести стран".