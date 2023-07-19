Авиация группировки "Юг" поразила пункты временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что расчетом реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" нанесен удар по личному составу подразделений Вооруженных сил Украины и вооружению в районе Степановки

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Авиация группировки "Юг" в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки поразила два пункта временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ступочки в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Ступочки", - уточнил он.

По словам Астафьева, экипажи вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и бронетехники противника в районах Курдюмовки и Богдановки. Расчетом реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" нанесен удар по личному составу подразделений ВСУ и вооружению в районе населенного пункта Степановка.

"Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки (САУ) иностранного производства Crab, САУ "Гвоздика" и 120-мм миномет с расчетом противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Красное, Ступочки и Новодмитровка", - добавил Астафьев.