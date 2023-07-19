19 июля, 09:15
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ после потерь на запорожском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" назвал ситуацию на этом направлении стабильно напряженной

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку подразделений на запорожской линии боевого соприкосновения из-за потерь в результате действий российских сил. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Ситуация стабильно напряженная [на запорожском направлении]. Идет большая перегруппировка ВСУ. Но наши ребята накрывают артиллерией их ротацию и попытки переброски боевиков. Скорее всего, в ближайшем будущем ВСУ попытаются здесь предпринять наступательные действия", - сказал Рогов.

Он отметил, что противник проводит перегруппировку из-за потерь и невозможности продолжать активные действия. "Сейчас идет смена и обновление подразделений ВСУ на линии соприкосновения, потому что не хватает живой силы у противника для активных боевых действий на запорожском направлении", - пояснил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, в частности на запорожском направлении. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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