Патрульный корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора

Корабль выполнял задачи в юго-западной части Черного моря

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" обнаружил и уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем", - говорится в сообщении.