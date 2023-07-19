19 июля, 09:27,
обновлено 19 июля, 09:33

Патрульный корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора

© Пресс-служба Черноморского флота

Корабль выполнял задачи в юго-западной части Черного моря

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" обнаружил и уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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"Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем", - говорится в сообщении. 

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© Информационное агентство ТАСС
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