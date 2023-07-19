19 июля, 11:09,
обновлено 19 июля, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял за сутки до 100 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30", - сказал Конашенков. Также, по его словам, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы. 

Теги:
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