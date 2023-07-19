МО РФ сообщило о нанесении группового удара по объектам военной промышленности в Одессе

По данным ведомства, удары также нанесли по авиабазе Канатово

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области", - заявил Конашенков.

По его словам, назначенные объекты поражены. "Цель удара достигнута", - подчеркнул Конашенков.

Как сообщал во вторник официальный представитель Минобороны России, ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. По его словам, также в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн. Они обеспечивали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) горючим.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

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