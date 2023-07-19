19 июля, 11:12
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о продвижении до 2 км по фронту на купянском направлении

По данным ведомства, подразделения Западной группировки войск продвинулись на расстояние более 1 км в глубину

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки продвинулись на расстояние более 1 км в глубину и до 2 км по фронту на купянском направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более 1 км в глубину и до 2 км по фронту", - сказал Конашенков.

По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии были поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. "В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - отметил Конашенков. 

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