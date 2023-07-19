МО РФ сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников

По данным ведомства, средства ПВО также сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, а также уничтожили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки также перехвачены 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск в Харьковской области, Кременная, Берестовое, Приволье в ЛНР, Красня Гора, Опытное, Покровское, Старомылновка в ДНР, Пологи, Любимовка и Федоровка в Запорожской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 456 самолетов, 243 вертолета, 5 108 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 761 танк и другая боевая бронированная машина, 1 139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 752 единицы специальной военной автомобильной техники.