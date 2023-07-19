19 июля, 11:14,
обновлено 19 июля, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении семи складов боеприпасов ВСУ

Склады находились в Днепропетровской и Запорожской областях, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили семь складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация