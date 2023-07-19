МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении 25 атак ВСУ

По данным ведомства, атаки отразили в том числе возле Клещеевки в ДНР

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки на донецком направлении успешно отразили 25 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе возле Клещеевки в ДНР. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 25 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что, кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр, Торецк и Красногоровка в ДНР. Возле Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.