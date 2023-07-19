19 июля, 11:16,
обновлено 19 июля, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 340 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские военные за сутки уничтожили на донецком направлении более 340 украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение суток [на донецком направлении] уничтожено более 340 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 2 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30", - сказал он. 

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