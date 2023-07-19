МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Противник потерял более 170 бойцов и 2 танка, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 бойцов и 2 танка. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал он.

Кроме того, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Марфополя в Запорожской области. "Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 170 украинских военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, гаубица "Мста-Б", 3 орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - уточнил Конашенков.