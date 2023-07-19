19 июля, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в районе Запорожья базы горюче-смазочных материалов ВСУ

Российские войска поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 106 районах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили в районе города Запорожье базу горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 106 районах. 

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