У вечного причала. В чем уникальность музейных подводных лодок

Летом 2023 года на территории кронштадтского туристического кластера "Остров фортов" идет финальная реставрация легендарного атомохода К-3 "Ленинский комсомол". К концу года лодка должна превратиться в уникальный музей, где любой желающий сможет окунуться в быт советских подводников времен холодной войны. О судьбе К-3 и других известных отечественных подлодках, получивших новую жизнь, — в материале ТАСС.

Первый отечественный атомоход

Атомоход К-3 "Ленинский комсомол" стал одним из самых грандиозных проектов времен холодной войны. По скорости и вооружению советская субмарина должна была превзойти американские аналоги Nautilus и Seawolf.

Специально для К-3 в 1950-х была спроектирована термоядерная торпеда Т-15 калибром 1,5 м и длиной 23 м, которой в случае необходимости планировалось нанести ответный удар по потенциальному противнику — США. Позднее из-за слишком больших размеров от "царь-торпеды" решено было отказаться. Главным оружием "Ленинского комсомола" стали 20 стандартных торпед калибром 533 мм, в том числе и с ядерными боеголовками.

Работая над повышением скоростных характеристик, конструкторы сделали первый отечественный атомоход похожим по форме на самое большое морское млекопитающее, за что впоследствии моряки уважительно называли его "китом". Новая для советских подлодок конструкция себя полностью оправдала — на испытаниях советский атомный "Кит" развивал под водой на полном ходу скорость до 30 узлов (около 55 км/ч), в то время как американский Nautilus мог выдать максимально 23 узла.

На долю первенца советского атомного флота выпало множество трудных испытаний. Много лет подряд на К-3 проверяли возможности ядерных субмарин. С конца 1950-х лодка находилась в регулярных дальних походах, много времени провела подо льдами Северного Ледовитого океана. По мере накопления опыта подводного плавания лодку многократно модернизировали.

Одним из главных достижений экипажа "Ленинского комсомола" считается поход к Северному полюсу в июле 1962 года. Морякам во главе с командиром Львом Жильцовым поставили задачу пройти под толщей льда к самой "макушке Земли" и там всплыть. За восемь суток плавания лодка прошла под водой и подо льдом 1 300 морских миль и трижды всплывала в районе Северного полюса.

К-3 выходила на боевые службы почти три десятилетия, пройдя за это время около 130 тыс. миль. 17 октября 1987 года она выведена из боевого состава ВМФ.

В 1991 году лодку планировали отправить на металлолом, однако за нее вступились военные моряки, историки и конструкторы, которым удалось добиться консервации субмарины на судоремонтном заводе "Нерпа" (расположен в городе Снежногорске Мурманской области). В 2020-м стало известно, что К-3 совместными усилиями проекта "Остров фортов", ВМФ России и "Объединенной судостроительной корпорации" превратят в музей.

Осенью 2021 года стартовала уникальная инженерно-транспортная операция по переброске "Ленинского комсомола" из Снежногорска в Кронштадт.

"На первом этапе лодка двигалась по маршруту от города Снежногорска (СРЗ "Нерпа") по морским участкам Баренцева и Белого морей до входа в Беломорско-Балтийский канал. Вторым этапом стала транспортировка по участку Беломорканала через Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Неву до акватории АО "Северная верфь" (Финский залив). В результате специальной инженерно-транспортной операции К-3 была отбуксирована до Кронштадта", — говорится в материалах проекта "Остров фортов".

Погрузка АПЛ "Ленинский комсомол" в Выборгском заливе © Пресс-служба АНО "Остров фортов"/ ТАСС

На следующем этапе, по словам организаторов перевозки К-3, подлодка высотой с пятиэтажный дом проехала по улицам Кронштадта к зданию Музея военно-морской славы. Чтобы расчистить дорогу атомному "Киту", городским службам пришлось на время демонтировать более 70 различных конструкций (знаков, мачт освещения, светофоров) и более 800 м бордюров.

Сейчас К-3 установлена на "Острове фортов" в специальном крытом помещении. Лодку готовят к показу широкой публике, реставрируют снаружи и изнутри. За тем, чтобы субмарина выглядела максимально аутентично, следят историки и ветераны подводного флота. По словам капитана первого ранга, члена наблюдательного экспертного совета по созданию Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов" Игоря Курдина, перед специалистами стоит задача воссоздать обстановку внутри корабля с точностью до малейших деталей. Особую ценность, говорит Курдин, представляют переданные реставраторам приборы и детали интерьера К-3 из частных коллекций.

"Музей сможет похвастаться не только артефактами, это будет современная интерактивная площадка, на которой военно-морские реликвии будут соседствовать с инновационными технологиями. Надеюсь, что во время посещения К-3 у молодых людей будет возникать желание еще больше узнать о подводных лодках, возможно, кто-то из них решит пойти в подводники. Важно не только сохранить память о лодке и ее экипаже, но и привлечь к подводной теме молодежь", — сказал в интервью ТАСС Игорь Курдин.

Пока, по данным капитана первого ранга, открытие музея К-3 "Ленинский комсомол" запланировано на конец 2023 года.

"Народоволец" и советский Whiskey

Центром музейной подводной флотилии является Санкт-Петербург. Первым в Северной столице в 1994 году появился музей на базе подводной лодки Д-2 ("Народоволец"). Всего в проекте "Д" три субмарины: "Декабрист", "Народоволец" и "Красногвардеец", построенные на ленинградском Балтийском заводе и вошедшие в состав Северной военной флотилии ВМФ СССР в начале 1930-х годов. До Великой Отечественной Д-2 прославилась тем, что обеспечивала трансатлантический беспосадочный полет советского летчика Владимира Коккинаки из СССР в США.

В августе 1941 года субмарина "Народоволец" в составе Балтфлота участвовала в четырех боевых походах, совершив 12 торпедных атак и отправив ко дну четыре вражеских транспорта.

После окончания Великой Отечественной Д-2 еще 16 лет служила на Балтике. Затем с нее сняли вооружение и переделали на учебно-тренировочную станцию для подводников. В 1989 году правительство решило организовать на базе "Народовольца" мемориальный комплекс, посвященный героям-подводникам, конструкторам и судостроителям. Сегодня все отсеки субмарины выглядят точь-в-точь как в годы Великой Отечественной войны.

Реставрация подводной лодки "Народоволец", 1989 год © Николай Беркетов/ ТАСС

Еще одна музейная подлодка пришвартована у причала Ленинградской военно-морской базы на набережной Лейтенанта Шмидта. С-189 (по классификации НАТО — Whiskey) — дизель-электрическая подводная лодка проекта 613. Всего в СССР было построено 215 субмарин этого типа, которые за надежность и безотказность подводники сравнивали с винтовками Мосина.

По словам капитана первого ранга запаса и директора музея "Подводная лодка С-189" Николая Чернышева, основными задачами экипажей субмарины были нанесение торпедных ударов по боевым кораблям и судам противника, постановка мин, высадка диверсионных групп на побережье противника. За 35 лет в составе ВМФ СССР С-189 участвовала в боевых походах в Атлантике и на Балтийском море, а также в испытаниях новых образцов оружия на полигонах Ладожского озера. Благодаря субмарине тысячи матросов, старшин, мичманов и офицеров получили ценнейший опыт подводного плавания.

Подводная лодка С-189 © Юрий Белинский/ ТАСС

Сегодня экспозиция на лодке продолжает пополняться, привлекая все больше туристов. По статистике, которую ведет капитан-директор Чернышев, со дня открытия (19 марта 2010 года) на борт C-189 поднялись более 130 тыс. жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Рекордная Б-413

В сентябре 1973 года экипаж дизель-электрической субмарины Северного флота Б-413 вышел в Атлантику и вернулся в родную гавань лишь через 392 дня. Так был поставлен мировой рекорд по плаванию без смены экипажа.

Субмарина-рекордсмен проекта 641 (по классификации НАТО — Foxtrot) была заложена 28 июня 1968 года на ленинградских "Адмиралтейских верфях". Б-413 и ее одноклассники строились на смену устаревшим субмаринам проекта 613.

Подводная лодка Б-413 © Руслан Шамуков/ ТАСС

Сегодня подлодка Б-413 — один из самых популярных экспонатов Музея Мирового океана в Калининграде. С момента открытия в сентябре 1999 года субмарину посетили несколько миллионов человек. С 2016 года лодка стабильно попадает в десятку лучших музеев России.

Для осмотра на Б-413, которая в Советском Союзе считалась секретной, доступно семь отсеков, включая торпедный. Также можно заглянуть в каюты командира и офицеров, кают-компанию, гидроакустическую рубку и камбуз.

"Ромео" с ядерной "двустволкой"

Осенью 2021 года Балаклавский подземный музей, расположенный в недрах горы Таврос, пополнился уникальным экспонатом — дизель-электрической подводной лодкой С-49 проекта 633РВ (по классификации НАТО — Romeo). Экспериментальную субмарину прозвали "двустволкой" за необычную конструкцию носовой части, в которой были размещены два торпедных аппарата калибра 650 мм. Такая конструкция обусловлена тем, что в те годы на С-49 тестировалось уникальное оружие — противолодочные твердотопливные ракетоторпеды "Водопад" и "Ветер" (разрабатывались для уничтожения быстроходных подлодок противника).

Подводная лодка С-49 © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Первый в мире успешный запуск ракетоторпед состоялся в декабре 1972 года с 50-метровой глубины. Затем с помощью С-49 было проведено еще 24 испытания, последним из которых стал успешный пуск уже с 240-метровой глубины. Результаты проделанной советскими учеными и подводниками работы в дальнейшем были использованы при создании ракетных комплексов для лодок проекта 671 — самых быстроходных и вооруженных отечественных субмарин времен холодной войны.

Подготовил Василий Кучушев

ТАСС благодарит за помощь в создании материала Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ