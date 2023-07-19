В зону СВО из Москвы отправили очередную партию гуманитарного груза весом 2 тонны

Бойцам инженерно-тактической бригады передали бронежилеты, военную форму, средства защиты, связи и гигиены, бытовые инструменты, спортинвентарь

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бойцы инженерно-тактической бригады получат средства защиты и связи, которые вошли гуманитарный груз, собранный жителями столицы и отправленный в зону специальной военной операции (СВО) от стен Мосгордумы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского парламента.

"Очередная передача гуманитарного груза и военной экипировки состоялась сегодня в штабе "Москва помогает", расположенном в здании Московской городской думы. По инициативе председателя Мосгордумы [Алексея Шапошникова] и при поддержке главы муниципального округа Царицыно города Москвы Дмитрия Хлестова бойцам инженерно-тактической бригады передано все самое необходимое: бронежилеты, военная форма, средства защиты, средства связи, средства гигиены, бытовые инструменты, спортивный инвентарь и многое другое", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы, вес груза составил 2 тонны.

"Мы передали большой груз, его собирали в течение месяца для наших бойцов, которые на передовой героически сражаются с неонацизмом. Ко мне обратились ребята из инженерно-тактической бригады, и для них собрано все необходимое, начиная от средств защиты, включая бронежилеты, комплекты снаряжения, берцы, до инструментов, включая шуруповерты, болгарку, дрель, зарядные устройства. Передали спортивный инвентарь, газовые баллоны, генераторы и другие полезные вещи. Безусловно, положили в груз и продукты питания, и средства гигиены, и необходимую технику - все, что поможет бойцам в их отважном и трудном деле. Груз в кратчайшее время доберется до адресата", - отметил Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба.

Спикер столичного парламента заверил, что находится на связи с военными и жителями новых территорий. "В круглосуточном режиме получаем запросы, и готовы оказывать поддержку и дальше. Стараемся откликнуться на каждую просьбу, и сейчас начинаем формирование нового груза. <...> Несмотря на летний перерыв в работе столичного парламента, штаб "Москва помогает", который расположен в Московской городской думе, открыт и продолжает сбор гуманитарной помощи. Работа не останавливается ни на минуту. Призываю всех москвичей не оставаться в стороне и принимать самое активное участие. Давайте помогать вместе", - обратился он к жителям города.

Как добавил Хлестов, в числе отправленной гуманитарной помощи также домкраты, коллиматоры, ноутбуки. По его словам, в четверг груз будет доставлен на место. "Это уже четвертая акция, которую мы проводим совместно с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Партии гуманитарных грузов мы формируем ежемесячно. Пункты сбора помощи открыты по всей Москве, и мы всегда рады людям, которые приносят необходимые нашим бойцам вещи, средства гигиены, продукты. Продолжим эту важную работу до окончания специальной военной операции", - заключил он.