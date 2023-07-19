ЦПВС: два истребителя ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам в провинции Дамаск

В результате ранены два сирийских военнослужащих, нанесен материальный ущерб

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по складским объектам, расположенным в провинции Дамаск, ранены два сирийских военнослужащих. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"С 00:26 до 00:36 мск два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар по складским объектам, расположенным в провинции Дамаск. Ранены два сирийских военнослужащих, нанесен материальный ущерб", - сказал Гуринов.

По его данным, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано девять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одним разведывательным беспилотным летательным аппаратом MQ-1C возглавляемой США коалиции.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы в данном районе", - подчеркнул контр-адмирал.

Гуринов также сообщил, что со стороны коалиции США зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.