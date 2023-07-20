FPV-дрон "Упырь" уничтожил лодку с десантом ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста

Кроме того, с помощью беспилотника удалось поразить живую силу противника в укреплении под мостом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дрона "Упырь" (first-person view, "вид от первого лица") смогли поразить на Днепре лодку с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), следовавшую в район Антоновского моста. Также при помощи беспилотника удалось поразить живую силу противника в укреплении под мостом, сообщил ТАСС представитель компании-производителя.

"ВСУ ночью перевозили личный состав на другую сторону Днепра в район Антоновского моста. Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытке эвакуации подбитой лодки. Незадолго до этого были вычислены и поражены военные, которые оборудовали укрепление под мостом", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, география применения беспилотника расширилась. "Мы поставили их в подразделения, действующие от Грайворона до Херсона. Обратная связь положительная. На одном из первых участков фронта, где начали применять "Упырь", ВСУ отвели технику на пять километров вглубь", - добавил он.

Ранее разработчики увеличили дальность применения уральского FPV-дрона в два раза за счет создания воздушного ретранслятора "Удлинитель". Также они перешли на собираемые в России видеопередатчик и видеоприемник, усложняющие противодействие беспилотнику при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. Дрон успешно апробирован и зарекомендовал себя в боевых условиях, поражая живую силу ВСУ в блиндажах и укреплениях.