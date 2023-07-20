Артиллеристы ВДВ уничтожили две украинских БМП на артемовском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что украинские боевые бронированные машины пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Артиллеристы соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе отражения наступления Вооруженных сил Украины на артемовском направлении уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) противника. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Расчетом беспилотных летательных аппаратов коптерного типа одного из соединений ВДВ было обнаружено две единицы боевой машины пехоты противника, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что после первых выстрелов огонь был скорректирован, в результате чего уничтожены две украинские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений.