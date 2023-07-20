Группировка войск "Восток" ликвидировала две разведгруппы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что огнем артиллерии уничтожены автомобильная техника с боевиками в районе совхоза "Октябрь"

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Макаровки", - сказал Чехов, добавив, что на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями уничтожены разведгруппа и две группы пехоты противника севернее Приютного.

Кроме того, в этом же районе в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет, а также две буксируемые гаубицы в Новоселке и Степногорске. Также огнем артиллерии уничтожены автомобильная техника с боевиками в районе совхоза "Октябрь", боевые бронированные машины и живая сила ВСУ северо-восточнее Урожайного и в районе Старомайорского, а также минометный расчет в районе Пречистовки.

Начальник пресс-центра информировал, что армейской авиацией группировки уничтожены танки и боевые бронированные машины противника в районах Макаровки, Старомайорского и Равнополя, а также пытавшаяся провести эвакуацию техники бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ северо-восточнее Урожайного. Кроме того, средствами воздушной разведки вскрыто выдвижение групп пехоты ВСУ при поддержке БМП и танков в направлении Работино. Артиллерийским огнем поражены живая сила и танк, а бронемашина уничтожена противотанковым комплексом "Фагот".

Чехов также сообщил, что пулеметчик мотострелкового подразделения группировки "Восток" Иван Лапенко в ходе отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины на запорожском направлении уничтожил около десятка боевиков из состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

"Пулеметчик мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки ефрейтор Иван Лапенко в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы и легкобронированной техники противника", - рассказал Чехов.

По его словам, действуя в составе расчета под непрекращающимся артиллерийским огнем, ефрейтор Лапенко сумел своевременно обнаружить и уничтожить около десятка боевиков из состава ДРГ. "Благодаря боевому опыту и самоотверженности ефрейтора Ивана Лапенко, мотострелкам удалось выполнить боевую задачу по отражению атаки ВСУ", - подчеркнул представитель группировки.