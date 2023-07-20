В Японском море стартовали учения России и Китая "Север. Взаимодействие-2023"

Они продлятся до 23 июля

© Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота/ ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023" стартовали в Японском море в четверг. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе совместных практических действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб.

В ведомстве отметили, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участники учений

По данным министерства, Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Руководить кораблями с китайской стороны будет заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень. Для руководства учениями на борту эсминца "Цицикар" сформирован совместный штаб.

Кроме того, к учениям с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители - перехватчики.