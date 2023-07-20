В Херсонской области сообщили об уничтожении двух лодок ВСУ при попытке форсировать Днепр

Противник потерял 12 военных, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр около Антоновки в Херсонской области, уничтожены 2 лодки и 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 12 боевиков ВФУ", - сказал он.

В Херсоне уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, в Корабельном районе - 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, в островной зоне - гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - еще одна позиция ВСУ.

"В Херсонской области боевики решили замаскировать свои две гаубицы М-777, САУ 2С3 "Акация", а также РЛС (радиолокационную станцию - прим. ТАСС) возле населенного пункта Софиевка, но что-то, похоже, пошло не по плану. Точечными и беспрерывными ударами российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили весь этот хлам", - добавил он.