20 июля, 06:49,
обновлено 20 июля, 07:02
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении двух лодок ВСУ при попытке форсировать Днепр

Противник потерял 12 военных, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр около Антоновки в Херсонской области, уничтожены 2 лодки и 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 12 боевиков ВФУ", - сказал он.

В Херсоне уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, в Корабельном районе - 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, в островной зоне - гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - еще одна позиция ВСУ.

"В Херсонской области боевики решили замаскировать свои две гаубицы М-777, САУ 2С3 "Акация", а также РЛС (радиолокационную станцию - прим. ТАСС) возле населенного пункта Софиевка, но что-то, похоже, пошло не по плану. Точечными и беспрерывными ударами российские артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили весь этот хлам", - добавил он. 

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