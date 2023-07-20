В Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС РФ за срыв гособоронзаказа

Штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за каждое нарушение

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военные представители госзаказчика будут нести ответственность за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа, соответствующий законопроект внесен в Госдуму в четверг членами рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

Проектом предлагается распространить административную ответственность за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки военной продукции на военных представителей и должностных лиц Вооруженных сил РФ. Штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за каждое нарушение. По словам Турчака, "в особых случаях" также предусмотрена уголовная ответственность.

"Военные представители госзаказчика будут нести ответственность за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа. Соответствующий законопроект подготовила и внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО", - написал Турчак.

"В условиях СВО мы не можем рисковать исполнением гособоронзаказа. Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа. Те из них, кто исполняет свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят", - заключил он.