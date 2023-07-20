Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки военных

Учения пройдут в течение дня

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе, которые вызваны учебной стрельбой военных. Учения пройдут в течение дня, сообщил он в своем Telegram-канале.

"В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения. Учения будут идти весь день. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 16 июля была отражена атака вражеских БПЛА на Севастополь, над морем в результате были сбиты один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Затем глава Севастополя сообщил о девятом сбитом беспилотнике, а после еще один был подавлен РЭБ на внешнем рейде. Позднее силы РЭБ подавили беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС. В результате атак никто не пострадал.