20 июля, 10:36

Путин подписал указ о присвоении 40-й отдельной бригаде морпехов почетного наименования

Почетное наименование "гвардейская" присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной бригаде морской пехоты почетного наименования "гвардейская". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю присвоить 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной бригаде морской пехоты почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 40-я отдельная гвардейская Краснодарско-Харбинская дважды краснознаменная бригада морской пехоты", - говорится в документе. Почетное наименование присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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