20 июля, 11:17,
обновлено 20 июля, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении действий украинской ДРГ в Харьковской области

По данным ведомства, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Западная группировка войск пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Ивановка в Харьковской области. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск уничтожена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Молчаново, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки потери противника на купянском направлении составили до 110 военнослужащих. Также ВСУ потеряли боевую машина пехоты, 4 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. 

Теги:
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