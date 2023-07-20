МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Противник потерял до 170 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях, потери ВСУ составили до 170 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях составили до 170 украинских военнослужащих, 6 танков, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал он.

По словам Конашенкова, на южнодонецком направлении ВС РФ отразили две атаки противника, а на запорожском направлении российские войска пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.