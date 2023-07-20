20 июля, 11:20,
обновлено 20 июля, 11:27
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении 16 атак ВСУ

По данным ведомства, российские войска уничтожили на донецком направлении более 210 украинских военнослужащих

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении за сутки успешно отразили 16 атак ВСУ, в том числе у Клещеевки в ДНР, уничтожено более 210 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Богдановки, Часова Яра и Дылеевки в ДНР. "В ходе боев уничтожено более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30, орудия Д-20 и "Мста-Б", - добавил он. 

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