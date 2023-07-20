МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении 16 атак ВСУ

По данным ведомства, российские войска уничтожили на донецком направлении более 210 украинских военнослужащих

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении за сутки успешно отразили 16 атак ВСУ, в том числе у Клещеевки в ДНР, уничтожено более 210 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила живую силу и технику ВСУ возле Богдановки, Часова Яра и Дылеевки в ДНР. "В ходе боев уничтожено более 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30, орудия Д-20 и "Мста-Б", - добавил он.