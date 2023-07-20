20 июля, 11:21,
обновлено 20 июля, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении узла связи и пункта управления двух бригад ВСУ

Речь идет о 110-й и 63-й мехбригадах ВСУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункт управления и узел связи двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток нанесли поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103 районах. 

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