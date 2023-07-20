20 июля, 11:21,
обновлено 20 июля, 11:28
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате семи снарядов HIMARS

По данным ведомства, за сутки уничтожили 32 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ перехватили за прошедшие сутки 7 снарядов систем HIMARS, уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Старомлыновка, Орлинское, Васильевка Донецкой Народной Республики, Водяное, Константиновка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Подстепное Херсонской области", - сказал он. 

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