Пушилин передал российским подразделениям в зону СВО 20 квадроциклов

Врио главы ДНР отметил, что квадроциклы были закуплены на средства меценатов и поставленная партия - не последняя

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Более 20 квадроциклов передал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в зону СВО пяти подразделениям, передает корреспондент ТАСС. Новая техника отправится на фронт в ближайшие часы.

"Очередная партия абсолютно нужных квадроциклов, которые позволят не только выполнять оперативные задачи, но и спасать жизни и здоровье ребят потому, что это мобильное и удобное средство", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что квадроциклы были закуплены на средства меценатов и поставленная партия - не последняя.