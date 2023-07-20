20 июля, 11:51
Военная операция на Украине

Пушилин передал российским подразделениям в зону СВО 20 квадроциклов

Врио главы ДНР отметил, что квадроциклы были закуплены на средства меценатов и поставленная партия - не последняя

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Более 20 квадроциклов передал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в зону СВО пяти подразделениям, передает корреспондент ТАСС. Новая техника отправится на фронт в ближайшие часы.

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"Очередная партия абсолютно нужных квадроциклов, которые позволят не только выполнять оперативные задачи, но и спасать жизни и здоровье ребят потому, что это мобильное и удобное средство", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что квадроциклы были закуплены на средства меценатов и поставленная партия - не последняя. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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