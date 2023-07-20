20 июля, 12:07
Военная операция на Украине

Российский военнослужащий рассказал об успешном отражении атак ВСУ под Угледаром

По его словам, в этом помогает слаженная работа подразделений ВС РФ

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Слаженная работа различных подразделений позволяет российским силам успешно отражать атаки украинской армии под Угледаром. Об этом журналистам сообщил боец одного из подразделений РФ с позывным Миротворец.

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"Решили они пойти в наступление (под Угледаром - прим. ТАСС). Мы это ожидали. Даем им отпор. Очень сильно мы им зубы обломали. Быстро нас пройти не удалось. Ребята - молодцы, сработала артиллерия, беспилотчики. Помощь от них сумасшедшая", - рассказал военнослужащий об одной из таких попыток Вооруженных сил Украины.

По его словам, ситуация в районе Угледара выравнивается. 

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