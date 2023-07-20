Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра после прорыва ГЭС

Врио губернатора Херсонской области отметил, что в оперативно-тактическом отношении для возможностей атак со стороны правого берега на левый ничего не улучшилось после разрушения Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в оперативно-тактическом плане не улучшили ситуацию для себя, разрушив Каховскую ГЭС, но пытаются использовать уменьшение ширины Днепра, сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Они со своей стороны там пытаются использовать уменьшение ширины Днепра. Но уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их интересует Херсон и все, что напротив Херсона - это ниже по течению. Там Днепр в своем русле и находится, таким как был, таким и остался. <…> В оперативно-тактическом отношении для возможностей каких-то атак со стороны правого берега на левый ничего не улучшилось. Как было, так и есть", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "возможности переброски каких-то вооруженных подразделений со стороны правого берега на левый ничем не улучшились, потому что была большая водная гладь, но все равно надо применять плавсредства или обманывать и делать это незаметно для нашей стороны, а как раз это практически невозможно".

Сальдо добавил, что рано или поздно силы РФ перейдут на правый берег Днепра и освободят часть Херсонской области, занятую украинскими подразделениями, которая по конституции РФ исконно является территорией России.

"Херсонцы любят свою землю, не уходят, остаются даже в этих сложных условиях в своих домах, населенных пунктах, занимаются тем же, чем занимались ранее - сейчас время уборки урожая зерновых и овощей, всего того, что дает благодатная таврийская земля. Именно обеспечение бытовыми возможностями, благодаря помощи всей Российской Федерации, всех субъектов, которая оказывается нам, и благодаря тем решениям, которые правительство России, президент… у него много забот, но он постоянно интересуется, мы с ним разговариваем по телефону, докладываю, как люди, чем еще помочь и что нужно сделать, чтобы быстрее восстановить, ущерб ликвидировать", - рассказал Сальдо.