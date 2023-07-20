Под Калининградом Балтфлот провел учения с ракетными комплексами "Бал" и "Бастион"

В мероприятиях по плану боевой подготовки задействовали около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Боевые расчеты стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота задействованы в учениях на Калининградском побережье Балтики, где решают задачи по противодействию условному противнику, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, задачи по развертыванию комплексов, проверке работоспособности систем ракет, а также проводят погрузку и выгрузку вооружения ракетных комплексов, оперативно меняют боевой порядок и местоположение после условного применения оружия по морским целям "неприятеля", - говорится в сообщении.

В мероприятиях по плану боевой подготовки задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, уточнила пресс-служба.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.